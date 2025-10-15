Haberler

Beşiktaş ve Emlak Konut, Kadınlar Avrupa Kupası'nda İkinci Maçlarını Oynuyor

Güncelleme:
Beşiktaş BOA ve Emlak Konut Kadın Basketbol Takımları, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki ikinci grup maçlarını yarın oynayacak. Emlak Konut, TTT Riga ile saat 19.00'da, Beşiktaş ise Athinaikos ile saat 20.00'de karşılaşacak.

Beşiktaş BOA ve Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın gruplarındaki ikinci maçlarını oynayacak.

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, E Grubu'nda Letonya'nın TTT Riga ekibini konuk edecek. Basakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Grubun ilk maçında Almanya temsilcisi Saarlouis Royals'ı 81-73 yenen Emlak Konut, henüz galibiyeti bulunmayan TTT Riga'yı yenerek 2'de 2 yapmaya çalışacak.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı ise J Grubu'nda Yunanistan takımı Athinaikos Qualco'yu ağırlayacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Gruptaki ilk maçında Polonya ekibi KSSSE ENEA AJP Gorzow'a 87-82 yenilen siyah-beyazlılar, turnuvaya kazanarak başlayan Yunanistan temsilcisini mağlup ederek ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
