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Beşiktaş, Valentin Rosier ile yollarını ayırdı

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Beşiktaş, Fransız oyuncu Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Rosier, siyah-beyazlı formayla 126 maçta 6 gol, 18 asist yapmıştı.

Beşiktaş, Fransız oyuncu Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

2024-2025 sezonu öncesi kadro yapılandırmasına devam eden Beşiktaş, 27 yaşındaki sağ bek Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.

2020-2021 sezonu başında Portekiz ekibi Siporting Lizbon'dan kadroya katılan Rosier, siyah-beyazlı formayla çıktığı 126 maçta 6 gol, 18 asist katkısı sağladı. Fransız oyuncu bu süreçte 5'i ikinci sarı karttan olmak üzere 6 kez de kırmızı kart gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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