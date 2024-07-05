Beşiktaş, Valentin Rosier'i Leganes'e transfer etti
Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yolların ayrıldığını duyurdu. Rosier, İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'e transfer oldu.
Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yolların ayrıldığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'e transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 27 yaşındaki sağ bek, 126 maçta 6 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.