Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, bugünkü antrenmanı izledi

Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da takip etti.

Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da takip etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda ve sahada yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.