Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turundaki FC Lausanne-Sport ile oynayacağı rövanş maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla devam etti.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. - İSTANBUL

