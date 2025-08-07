Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'ı 4-1 Mağlup Etti
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's takımını 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Joao Mario ve Abraham'ın golleri öne çıktı.
Stat: Tallaght
Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne (Slovenya)
St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti (Dk. 46 Turner), McClelland, Forrester (Dk. 81 Baggley), Lennon, Leavy (Dk. 82 Carty), Mulraney (Dk. 46 Sjöberg), Power, Melia (Dk. 88 Kavanagh)
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek (Dk.89 Tayyip Talha Sanuç), Demir Ege Tıknaz (Dk. 75 Kartal Yılmaz), Orkun Kökçü (Dk. 90 Amir Hadziahmetovic), Rafa Silva, Muçi (Dk. 59 Arroyo), Joao Mario, Abraham
Goller: Dk. 8 Joao Mario, Dk. 14, 23 ve 43 (Penaltıdan) Abraham ( Beşiktaş ), Dk. 49 Power (St. Patrick's)
Sarı Kartlar: Dk. 19 Mulraney (St. Patrick's), Dk. 33 Demir Ege Tıknaz ( Beşiktaş )
Ev sahibi ekip, ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan ve sol taraftan ceza alanına giren Power, topu kaleci Mert'in yanından ağlarla buluşturdu: 1-4.
55. dakikada Sjöberg'in sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topu altı pas üzerindeki Melia tamamlamak istedi. Kaleci Mert son anda ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
78. dakikada Beşiktaş, Rafa Silva ile önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Ceza alanında müsait pozisyonda topla buluşan Portekizli oyuncunun dokunuşunda kaleci Anang tehlikeyi uzaklaştırdı.
81. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Arroyo'nun sol ayağıyla kaleye gönderdiği topu Anang yatarak kontrol etti.
Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1 kazandı.