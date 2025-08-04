Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, 1 saat 40 dakika sürdü. - İSTANBUL