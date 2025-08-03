Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğleden sonra salonda yaptığı ikinci çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL