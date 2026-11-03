Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftada 5 Kasım'da Celtic'e konuk olacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftada 5 Kasım'da Celtic'e konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçları yarın ve 5 Kasım Perşembe günü oynanacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, 5 Kasım Perşembe saat 23.00'te Celtic Park'ta İskoçya ekibi Celtic'e konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü haftanın perdesi yarın açılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, yarın ve 5 Kasım Perşembe günü yapılacak.
Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Celtic Park Stadı'nda İskoçya ekibi Celtic'e konuk olacak.
Ligde dördüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:
Yarın:
18.30 Rennes (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)
5 Kasım Perşembe:
20.45 Milan (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Real Sociedad (İspanya)-Olimpik Lyon (Fransa)
20.45 Sparta Prag (Çekya)-Bournemouth (İngiltere)
20.45 Anderlecht (Belçika)-Salzburg (Avusturya)
20.45 Crystal Palace (İngiltere)-Hoffenheim (Almanya)
20.45 NEC Nijmegen (Hollanda)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.45 Lillestrom (Norveç)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-Jagiellonia (Polonya)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olimpik Marsilya (Fransa)
23.00 Benfica (Portekiz)-Lech Poznan (Polonya)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Juventus (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Beşiktaş
23.00 Sturm Graz (Avusturya)-Celje (Slovenya)
23.00 Sunderland (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Celta Vigo (İspanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Torreense (Portekiz)-Ararat-Armenia (Ermenistan)
23.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-OFI (Yunanistan)