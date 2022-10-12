Beşiktaş-Trabzonspor maçında Ali Şansalan düdük çalacak
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Spor Toto Süper Lig'de 16 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan'ın yönetecek.
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek haftanın maçında düdük çalacak isim belli oldu.
DEV MAÇ ALİ ŞANSALAN'IN
16 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçında hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray'ın Kayserispor ile karşılaşacağı mücadelede Arda Kardeşler, Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabaka da ise Halil Umut Meler görevlendirildi.
İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri:
- Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu
- Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan
- Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu
- Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay
- Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler
- Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar
- Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan
- Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek
- Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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