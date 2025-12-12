Haberler

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmalar içerdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
