Trabzonspor: 1-2

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 69'a yükseltirken, Beşiktaş 59 puanda kaldı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bersan Duran üstlendi. Beşiktaş karşılaşmaya; "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, El-Bilal Toure, Oh" 11'i ile başladı. Trabzonspor ise "Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Muçi, Nwakaeme, Umut Nayir" 11'i ile sahada yer aldı.

Beşiktaş, 6'ncı dakikada Orkun'un uzaktan şutuyla gole yaklaşsa da kaleci Onana gole izin vermedi. Siyah-beyazlılar, 11'inci dakikada penaltı kazandı. Oh, kaleci Ahmet Doğan Yıldırım'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 14'üncü dakikada Orkun Kökçü, penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi: 1-0. Konuk ekip bu gole 1 dakika sonra cevap verdi. Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Umut Nayir, ceza yayına kadar geldikten sonra sol çapraza hareketlenen Zubkov'u gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Beşiktaş, Olaitan ve Orkun ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Trabzonspor, 62'nci dakikada öne geçti. Zubkov'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muçi'nin ayak içiyle yaptığı vuruşta top Ersin'in solundan ağlara gitti: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLARDAN 5 DAKİKALIK SESSİZ TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümünde tezahürat yapmadı. İlk 5 dakikada sahaya sırtlarını dönen siyah-beyazlı taraftarlar, alınan sonuçları protesto etti. Taraftarlar, 5'inci dakikanın ardından 'Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin' şeklinde bir süre tempo tuttu. Öte yandan karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinde Sergen Yalçın'ın ismi anons edildiğinde tribünler, tecrübeli teknik adamı ıslıklarla protesto etti.

ONANA DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Andre Onana, maçın başında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Tecrübeli file bekçisi, 7'nci dakikada yerini Ahmet Doğan Yıldırım'a bıraktı. 19 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de ilk kez forma giydi.

