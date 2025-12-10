Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Haberler

Güncelleme:
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 52-40 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı da 26-20 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
