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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Tobias Cvetko'yu kadrosuna kattı

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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, daha önce de formasını giyen sol oyun kurucu Tobias Cvetko ile yeniden anlaştı. 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda A Milli Hentbol Takımı'nda da yer alacak.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, sol oyun kurucu Tobias Cvetko'yu transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Hentbol takımımız, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında formamızı terleten sol oyun kurucu Tobias Cvetko'yu kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tobias Cvetko'ya şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Tobias, Beşiktaş'ın yanı sıra RK Celje Pivovarna Lasko, HC Linz AG, ve Spor Toto takımlarında da forma giydi. Türk vatandaşlığı bulunan 29 yaşındaki oyuncu, A Milli Hentbol Takımı'nda da yer alacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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