Beşiktaş, Tiago Djalo ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Juventus ile yapılan anlaşma sonrasında Djalo, siyah-beyazlı formayı giyecek.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Nihai transferi hususunda Juventus ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Sporting Lizbon altyapısından yetişen Djalo, Ocak 2019'da 18 yaşındayken 1 milyon avro bedelle İtalya'nın Milan takımına transfer oldu. Aynı yılın ağustos ayında Fransa temsilcisi Lille'e giden Portekizli stoper, Ocak 2024'te İtalya'ya Juventus formasıyla döndü.

Porto'da geçen sezon kiralık forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 17 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

