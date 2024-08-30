Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Çok Mutluyuz

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1 yenerek lig etabına yükselen Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, çok mutlu olduklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı çalıştırıcı, geçen haftaki maçtan çok daha iyi savunma performansı gösterdiklerini belirtti.

Geçişlerde çok etkili olduklarını vurgulayan genç teknik adam, "Skordan dolayı çok mutluyum. Gruplara kalmak istiyorduk ve bunu başardık. İlk yarı çok iyi oynadık. 2. yarıya daha yavaş başladık ve golü yedik. Defansif organizasyonumuz yediğimiz golde iyi değildi. Bugün geçen haftaki maça göre çok daha iyiydik. Rakibe sadece 1 fırsat verdik ve onda da bizi cezalandırdılar. Sonrasında takımımızın karakterini gördük. Kendi oyunumuza döndük. Geçişlerde çok hızlı ve tehlikeliyiz. Önemli bir gece oldu, gruplara kalmayı istiyorduk ve burada mutlu bir hoca var. Bu akşamın keyfini çıkartıyorum." diye konuştu.

Ligde Sivasspor'u yenerek ilk bölümü galibiyetle kapatmayı hedeflediklerini aktaran Giovanni van Bronckhorst, şöyle devam etti:

"Ön alan baskısını fazla oyuncuyla iyi yapıyoruz ve topu kazandıktan sonra çok tehlikeliyiz. İlerisi için söylüyorum, tüm maç boyunca ön alan baskısını yapamazsınız ama bunu yapınca çok tehlikeliyiz. Geri çekilince de topu kazandıktan sonra tehlikeli bir takımız. Bazen baskıyı hızlı yapıyoruz bunda organize olmak gerekli. Bugün yediğimiz gol bunun bir örneğidir. Baskıya erken çıktık. Zorlu rakiplere karşı bunu daha iyi yapmamız gerekiyor. Küçük detaylar burada fark oluşturur. Gelişeceğiz, oyuncularımız öğrenmeye açık. Daha fazla gelişmek için her şeyi yapacağız."

Başarı için güçlerine inanmaları gerektiğinin altını çizen Giovanni van Bronckhorst, "Takımın birbiri için çalışması ve oynaması gerektiğini söylemiştim. Toplu topsuz hızlıyız, hızlı bir tempomuz var ki bu çok önemli bir detay. Milli aradan sonra çok maçımız olacak ve herkes lazım. Bugün kulübeden giren oyuncular da bize kalite kattılar. Mutluyum iyi gidiyoruz ama bunu devam ettirmek için çok çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinden beri derinliği olan bir kadro oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Giovanni van Bronckhorst, "Yeni meydan okuma arayan oyuncular aradık. Transferi yüzde 90-95 bitirdik ama fırsatlara da bakıyoruz. Avrupa ve lig rekabetçi turnuvalar. Herkes lazım. Herkese ihtiyacımız var. Transfer döneminin ilk bölümüne göre daha iyi bir kadromuz var. " diye konuştu.

Hem oyuncu hem teknik direktör olarak büyük finaller oynadığını dile getiren Giovanni van Bronckhorst, "Bu finallere ulaşmak tabi herkesin hayalidir ama oralara ulaşmak için önünüzde uzun maraton vardır. Önce gruplara kalmak istedik ve bunu başardık. Tek grupta 8 maç yapacağız, maç maç gideceğiz. Tabi final harika olur ama buna adım adım gideceğiz. Ben de ulaşmak istediğim hedeflerin hayalini kuruyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rafa Silva'nın kendileri için çok önemli olduğunu aktaran 49 yaşındaki teknik adam, "Bu sene savunmada gelişmemiz gerekiyordu. Az gol yiyip, fazla gol atmamız gerekiyordu. Bunu yapmaya çalışıyorduk. Rafa Silva'ya bakınca Benfica'da da çok fazla gol katkısı veren bir oyuncuydu. Immobile de öyle. Bu oyuncular geldiklerinde size gol garantisi verirler. İkisinin de gol katkılarından çok memnunum. Onların performansı bize maç kazandırmayı kolaylaştırıyor." şeklinde görüş belirtti.

Giovanni van Bronckhorst, bir Türk finaline ilişkin soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Bir Türk finali güzel bir rüya olabilir. Trabzonspor bugün penaltılarla kaybetmiş. Ben onların da gruplara kalmasını isterdim. Fenerbahçe ve Galatasaray da Şampiyonlar Ligi hedeflerini gerçekleştirsin isterdim. Bunlar prestij ve puan anlamında Türk futbolu için iyi olurdu. Bizler ligde şampiyonluk yarışı vereceğiz ama Avrupa'da puan toplamak için oralarda mücadele eden takımların olması lazım. 2 Türk takımının final hayali güzel ama biri Beşiktaş olduğu müddetçe."