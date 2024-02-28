Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor karşısına son oynadıkları İstanbulspor müsabakasının 11'ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor karşısına son oynadıkları İstanbulspor müsabakasının 11'ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, Konyaspor karşısına son oynadıkları İstanbulspor müsabakasının 11'ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut ve Cenk Tosun'un yerine Jonas Svensson ve Salih Uçan'a görev verdi.

Beşiktaş, Konyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Milot Rashica, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy"

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov ve Jackson Muleka ise maça yedek kulübesinde başladı. - İSTANBUL