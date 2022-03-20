Beşiktaş teknik direktör Valerien Ismael'le anlaştı! Yeni hoca, derbide takımın başında olacak - Haberler

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Beşiktaş teknik direktör Valerien Ismael'le anlaştı! Yeni hoca, derbide takımın başında olacak

Haberler.com - Spor
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Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda düşüş yaşayan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Fransız çalıştırıcıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Yönetim, yeni hocayı milli aranın ardından oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirmek istiyor.

Süper Lig'de 3 haftadır galibiyeti bulunmayan Beşiktaş'ta Önder Karaveli döneminin sonu geldi. Siyah-beyazlılar kısa süre içerisinde yeni hocayla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş teknik direktör Valerien Ismael'le anlaştı! Yeni hoca, derbide takımın başında olacakValerien Ismael

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, son olarak West Bromwich Albion'da görev yapan Valerien Ismael ile büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Trabzonspor maçına yetiştirmeyi düşündüğü Fransız teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme düşünürken, sözleşmedeki opsiyon yılı siyah-beyazlı kulübe ait olacak. Beşiktaş, görüşmelerine devam ettiği 46 yaşındaki Valerien Ismael'e 750 bin euro yıllık ücret ödeyecek.

Haberler.com - Spor

Beşiktaş, Spor, Haberler

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