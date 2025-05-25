Beşiktaş Taraftarlarından Takıma Şampiyon Gibi Karşılama

Beşiktaş Taraftarlarından Takıma Şampiyon Gibi Karşılama
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Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde siyah-beyazlı futbolcuları ve teknik heyeti büyük bir coşkuyla karşıladı. Takım otobüsü, geleneksel güzergahın dışında bir rota ile stadyuma ulaştı ve taraftar yoğun ilgi gösterdi.

- Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarını şampiyon gibi karşıladı

İSTANBUL - Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi takımlarını adeta şampiyon gibi karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sezonun son iç saha müsabakasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan takım otobüsü, maç öncesi her zamankinden farklı olarak Barbaros Meydanı ve Ağaçlı Yol güzergahını kullanarak Tüpraş Stadyumu'na ulaştı. Beşiktaş taraftarı da sezonun son iç saha müsabakası olması sebebiyle Barbaros Meydanı'nda toplanarak, güzergah boyunca siyah-beyazlı kafileye eşlik etti. Sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor
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