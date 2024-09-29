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Beşiktaş Taraftarından Takıma Büyük Destek

Beşiktaş Taraftarından Takıma Büyük Destek
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Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, binin üzerinde taraftarın Kayserispor deplasmanına giden takımı uğurlamasını değerlendirerek, taraftarlarla birlikte elde edilen başarıların önemini vurguladı.

BEŞİKTAŞ Asbaşkanı Mete Vardar, "Bugün binin üzerinde Beşiktaş taraftarının pazar günü bu saatte takımı uğurlamaya gelmesi bizleri çok mutlu etti. Saha içinde ne kadar güçlü olursak olalım biz camia olarak taraftarlarımızla birlikte bu başarıyı elde edeceğiz" dedi.

Beşiktaş taraftarı, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takımı Kayserispor deplasmanına uğurladı. Beşiktaş Asbaşkanı Asbaşkanı Mete Vardar, takım tesislerden çıkmadan önce açıklamalarda bulundu. Taraftarın tesislere gelmesinden mutlu olduklarını söyleyen Mete Vardar, "Her zaman olduğu gibi çok coşkuluyuz, heyecanlıyız. Bugün binin üzerinde Beşiktaş taraftarının pazar günü bu saatte takımı uğurlamaya gelmesi bizleri çok mutlu etti. İleriye dönük heyecanlandırıyor. Aslında çağrıyı kulübümüz yapmadı, taraftarımız yaptı. Bu çağrıda biz de onlarla beraber olmak istedik. Yarın önemli bir deplasmanımız var. Lig çok zor bir lig. Her takım gücünü ortaya koymak istiyor. Biz Beşiktaş olarak hem eski oyuncularımız hem yeni gelen transferlerimiz ve öz kaynaktan çıkan futbolcularımızla iyi bir takım oluşturduk. Saha içinde ne kadar güçlü olursak olalım biz camia olarak taraftarlarımızla birlikte bu başarıyı elde edeceğiz. Bu içtenliğe teşekkür ediyoruz. Umut ediyorum ki özlenen başarıları getirdiğimiz, şampiyonlukla taçlandırdığımız bir sene olması için teknik ekip, futbolcular, camia el birliğiyle bu mücadeleyi vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Mete Vardar Beşiktaş Futbol Yaşam Spor

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