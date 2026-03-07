Haberler

Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisine yoğun ilgi gösterdi

Güncelleme:
Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi. Tüpraş Stadyumu etrafında marşlar söyleyip, meşaleler yakarak maç saatini bekleyen siyah-beyazlı futbolseverler, biletleri tükettikten sonra tribündeki yerlerini alacak.

Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisine yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı futbolseverler, Tüpraş Stadyumu'nun etrafında marşlar söyleyip, meşaleler yakarak maç saatini bekledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, saat 20.00'de derbide Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maça Beşiktaş taraftarı büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı futbolseverler, erken saatlerden itibaren stadın etrafında marşlar söyleyip, meşaleler yakarak maç saatini bekledi.

Satışa çıkan tüm biletleri tüketen siyah-beyazlı taraftarlar, takımını desteklemek için tribündeki yerlerini alacak.

Maçı deplasman tribününden takip edecek olan Galatasaray taraftarlarının da kendilerini ayrılan yeri tamamen doldurduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
