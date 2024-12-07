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Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun'a olay tepki

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Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Tüpraş Stadyumu'nda siyah-beyazlı taraftarların "Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere!" tezahüratıyla tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi sona erdikten sonra sürpriz bir şekilde sarı-lacivertlilere imza tan Cenk Tosun, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaşlıların tepkisiyle karşılaştı.

"CENK TOSUN'A PEMBE TEZKERE"

Beşiktaş taraftarları, futbolcuların karşılaşma öncesinde ısındıkları sırada Cenk Tosun'a "Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere!" tezahüratlarında bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, geçmişte aynı durumda olan Tümer Metin'e de aynı tezahüratı yapmıştı.

CENK PERFORMANSI

3 farklı dönemde toplamda 7 sezon Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 227 maça çıkmış ve bu müsabakalarda 96 gol, 30 asistlik performans sergilemişti. Fenerbahçe'de 8 maçta sadece 89 dakika süre alabilen ve skor katkısı yapamayan 33 yaşındaki golcünün sarı-lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun'a olay tepki
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Pembe tezkereyle gezen sekiztaşlılar mı söylüyor bunu

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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Neden? Yönetim cenke sözleşme teklif etmedi!!!

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Haber YorumlarıSer_hat:

Kasımpaşaya gideydin ya.

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