Kartal Kadıköy'de: Taraftarlar derbide yerini aldı
Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gelerek statta yerini aldı. Siyah-beyazlı yaklaşık 2 bin taraftar, 30 otobüsle Tüpraş Stadyumu'ndan Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı ve güvenlik kontrollerinin ardından tribüne alındı.
Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e geldi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy'de destekleyecek. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yaklaşık 2 binin taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı