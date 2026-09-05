Kartal Kadıköy'de: Taraftarlar derbide yerini aldı

Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e geldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy'de destekleyecek. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yaklaşık 2 binin taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı