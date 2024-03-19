Beşiktaş taraftar grubunun geleneksel iftar töreni gerçekleştirildi
Beşiktaş taraftar grubunun geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği organizasyonu gerçekleştirildi. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda 42. defa düzenlenen iftar yemeğine, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel katıldı.
- Beşiktaş taraftar grubunun geleneksel iftar töreni gerçekleştirildi
İSTANBUL - Beşiktaş taraftar grubunun geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği organizasyonu gerçekleştirildi.
Beşiktaş taraftar grubunun gelenekselleşen iftar organizasyonu düzenlendi. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda 42. defa düzenlenen iftar yemeğine, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel katıldı.
İftar yemeğinin ardından kürsüye gelen Başkan Hasan Arat ve İkinci Başkan Yücel'e, taraftar grubu temsilcileri tarafından plaket takdim edildi.
Başkan Arat ve yönetimi, plaket takdiminin ardından alandan ayrıldı.