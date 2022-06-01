Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! Trabzonspor'un yıldızını alıyorlar - Haberler

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Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! Trabzonspor'un yıldızını alıyorlar

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş, Anthony Nwakaeme'nin kulübü Trabzonspor ile anlaşamaması durumunda hemen harekete geçmeye hazırlanıyor. Nijeryalı yıldıza, bonuslar hariç senelik 2 milyon euronun üzerinde bir teklif yapılması planlanıyor.

Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkan siyah beyazlılar, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'TA ROTA NWAKAEME

Siyah Beyazlılar, hücum hattı için rotasını, Trabzonspor'un geride bıraktığımız sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan tecrübeli kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme'ye çevirdi.

Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, son şampiyon Trabzonspor ile sözleşmesini uzatmayan ve geleceği belirsiz olan Anthony Nwakaeme'ye Beşiktaş talip oldu. Yıldız futbolcu kulübü Trabzonspor ile anlaşamazsa Kara Kartal devreye girecek. Nijeryalı yıldız, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon euro talep ediyor.

2 MİLYON EURO MAAŞ

Kartal'ın bonuslar hariç yıldız futbolcu için 2 milyon euronun üzerinde senelik ücret vermeyi planladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

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