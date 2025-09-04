Beşiktaş'tan Trossard için dev teklif

Vaclav Cerny'nin ardından bir kanat transferi daha isteyen Süper Lig devi Beşiktaş, çalışmalarını tam gaz devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

TROSSARD İÇİN 22 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Arsenal'e 22 milyon euro'luk bir teklif teklif yaptı. İki taraf arasında bonservis pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Öte yandan oyuncunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve 11'deki yerini kaybettiği Arsenal'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Arsenal'de 56 maçta forma giyen Trossard, bu maçlarda 10 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.