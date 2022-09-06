Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, ilk maçında kulüp tarihine geçti
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Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinin formasıyla lig tarihine geçti. 18 yaşındaki genç yıldız, Torino'nun Lecce'yi 1-0 yendiği maçta ilk 11'de başlayarak kulüp tarihinin Serie A'da forma giyen en geçn futbolcusu oldu.
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emirhan İlkhan, transfer döneminde Torino'nun yolunu tutmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, yeni takımının formasıyla İtalya'da tarihe geçti.
TARİHE GEÇTİ
18 yaşındaki Emirhan İlkhan, Torino'nun Lecce'yi 1-0 yenidiği maçta ilk 11'de mücadeleye başladı. Karşılaşmada 64 dakika forma giyen genç yıldız, 18 yaş 96 gün ile Torino tarihinin Serie A'dan oynayan en genç futbolcusu oldu.
İLK MAÇINDA İYİ İŞ ÇIKARDI
Lecce maçında 42 kez topla buluşan Emirhan İlkhan, pas oranında yüzde 81 başarı yakaladı. 18 yaşındaki futbolcu İtalyan ekibine, Beşiktaş'tan 4.5 milyon euroya transfer olmuştu.