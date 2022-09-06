Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, ilk maçında kulüp tarihine geçti

Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinin formasıyla lig tarihine geçti. 18 yaşındaki genç yıldız, Torino'nun Lecce'yi 1-0 yendiği maçta ilk 11'de başlayarak kulüp tarihinin Serie A'da forma giyen en geçn futbolcusu oldu.