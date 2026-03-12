Haberler

Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir çağrıda bulunarak daha önce yönelttiği sorulara hala yanıt alamadığını belirtti ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ndan talep edilen VAR görüntülerinin paylaşılmasını istedi.

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlılar, TFF'ye daha önce yönelttikleri sorulara henüz yanıt verilmediğini belirterek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ndan talep edilen VAR görüntülerinin paylaşılmasını talep etti.

İşte siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklama:

"8 Mart 2026 tarihli " Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır" başlıklı açıklamamıza bugüne dek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan endişelerimizi giderecek herhangi bir cevap gelmemişken;

Başkanımız Serdal Adalı'nın bugün basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada ifade ettiği üzere MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu "Ölü taklidi" yapmaya devam ederken;

TFF VAR Koordinatörü Joao Capela ve Hakem Eğitmeni Jouni Hyytia'nın apar topar yayına çıkmalarını manidar bulmaktayız.

Beşiktaş JK olarak bizim muhatabımız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dur.

"Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır" başlıklı açıklamamızdaki sorularımız geçerliliğini korumaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şeffaf yönetim anlayışı prensibi doğrultusunda sorularımıza cevap vermesini ve istediğimiz görüntüleri tarafımızla paylaşmasını bir kez daha talep ediyoruz!"

