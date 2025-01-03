Beşiktaş'tan taraftarların uykularını kaçıran istatistik
Son olarak Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 9maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte sadece ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 1-0'lık skorla yenebilen siyah-beyazlılar, diğer karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılarda taraftarları kahreden bir istatistik ortaya çıktı.
LİGDEKİ SON 9 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI
Hem yönetimsel hem de saha sonuçları anlamında zor günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı. Söz konusu dönemde 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kara Kartal, bu süreçte yalnızca evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup edebildi.
Beşiktaş'ın 9 maçlık süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde;
- Galatasaray 2-1 Beşiktaş
- Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
- Başakşehir 0-0 Beşiktaş
- Beşiktaş 2-4 Göztepe
- Hatayspor 1-1 Beşiktaş
- Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
- Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş
- Beşiktaş 1-1 Alanyaspor
- Çaykur Rizespor 1-1 Beşiktaş