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Beşiktaş'tan taraftarların uykularını kaçıran istatistik

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Son olarak Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 9maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte sadece ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 1-0'lık skorla yenebilen siyah-beyazlılar, diğer karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılarda taraftarları kahreden bir istatistik ortaya çıktı.

LİGDEKİ SON 9 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI

Hem yönetimsel hem de saha sonuçları anlamında zor günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı. Söz konusu dönemde 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kara Kartal, bu süreçte yalnızca evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup edebildi.

Beşiktaş'ın 9 maçlık süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • Galatasaray 2-1 Beşiktaş
  • Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
  • Başakşehir 0-0 Beşiktaş
  • Beşiktaş 2-4 Göztepe
  • Hatayspor 1-1 Beşiktaş
  • Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
  • Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş
  • Beşiktaş 1-1 Alanyaspor
  • Çaykur Rizespor 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş'tan taraftarların uykularını kaçıran istatistik
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Yıldız:

oda morinodan aldı morino türkiyede altına sıctı hiç bir boka yaramiyor

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