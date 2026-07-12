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Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Slovakya kampındaki çalışmalarını takip etti / Metin eklendi

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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri akşam idmanını takip etti.

YENİ sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekibin akşam idmanını başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri takip etti. Slovakya'ya bugün gelen başkan Adalı, antrenman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf taleplerini geri çevirmedi. Adalı, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile de saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı ve taktiksel organizasyonlarla tamamlandı. Antrenmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular da taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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