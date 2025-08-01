Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy, İtalya'ya Transfer Görüşmeleri İçin Gitti

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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Cagliari ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İtalya'ya hareket etti. 19 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş altyapısından yetişerek çıktığı 87 maçta 16 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari ile transfer görüşmeleri yapmak üzere bu ülkeye gitti.

İtalya'da Cagliari Kulübünün yöneticileriyle bir araya gelecek 19 yaşındaki oyuncu, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya hareket etti.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı ekiple çıktığı 87 maçta 16 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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