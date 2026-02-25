Haberler

Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle

Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek sezon savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Brighton forması giyen Lewis Dunk'ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, İngiliz stoperin menajeriyle ön görüşme gerçekleştirdi.

Ara transfer döneminde Wolverhampton'tan Emmanuel Abgabadou'yu kadrosuna katan Beşiktaş, yaz transfer döneminde de rotasını Ada'ya çevirecek.

HEDEFTEKİ İSİM DUNK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, Brighton forması giyen 34 yaşındaki İngiliz stoper, Lewis Dunk'ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların, deneyimli oyuncunun tecrübesinden yararlanmak istediği ve 2 yıllık kontrat teklif etmeyi planladığı aktarıldı.

ÖN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haberde, Beşiktaş yönetiminin deneyimli oyuncunun menajeriyle ön görüşme gerçekleştirdiği aktarılırken, gelecek sezona dair hedeflerden bahsedildiği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

1.92 boyundaki stoper, bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 bin 385 dakika süre aldı. Güçlü fiziği ve pas tekniği ile dikkat çeken Dunk'ın kulübü ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

İsmail Elal
Haberler.com
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıali tartan:

Yalan haber adam 34 yaşında Beşiktaş’ın hangi futbolcusu bu kadar yaşlı bi baksanıza

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu

Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Diyarbakır'da mahalleliyi ayağa kaldıran zihinsel engelli şahıs yakalandı

Gözaltına alınma şekli tartışma çıkaracak
Sri Lanka'da 279 kişinin öldüğü bombalı saldırıların altından eski İstihbarat Başkanı çıktı

Ülkeyi kana bulayan saldırıların altından İstihbarat Başkanı çıktı