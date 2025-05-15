Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
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Beşiktaş, Göztepe'nin golcü futbolcusu Romulo ile çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Beşiktaş, Göztepeki futbolcu Romulo'nun transfer iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Siyah-beyazlılar, Göztepe'nin Romulo için 5.5 milyon euroluk bonservis ücreti talep edildiğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıklarken, Romulo için bir girişimde bulunulmadığını aktardı.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması;

"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Romulo Cardoso ile ilgilendiği, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe'nin oyuncunun transferi için kulübümüzden 5.5 milyon avro bonservis ücreti talep ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.

Romulo Cardoso'nun kulübümüze transferi için herhangi bir girişimde bulunmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili negatif algı oluşturmak maksadıyla belli aralıklarla yayınlanacak buna benzer asparagas haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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