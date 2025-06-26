Beşiktaş'tan Osayi Samuel'e yeni teklif

Beşiktaş'tan Osayi Samuel'e yeni teklif
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile yollarını ayıracak olan 27 yaşındaki Osayi-Samuel'e teklifini değiştirerek yıllık 2 milyon euroluk yeni teklif sundu.

Süper Lig devi Beşiktaş'tan Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bright Osayi-Samuel için yeni bir hamle geldi.

YENİ TEKLİF 2 MİLYON EURO

Osayi-Samuel için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, oyuncunun 2.5 milyon Euro seviyesindeki maaş beklentisi nedeniyle geri adım atmıştı. Siyah-beyazlıların Nijeryalı futbolcu için bu kez yıllık 2 milyon euroluk bir teklif sunduğu öğrenildi. Görüşmelerin olumlu seyretmesi durumunda taraflar anlaşma noktasına gelebilir.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde toplam 178 resmi maça çıkan Osayi, 7 gol atarken 15 golün de pasını verdi. Hem sağ bek hem de kanat pozisyonlarında görev alabilen 26 yaşındaki oyuncu, fizik gücü ve savunma performansıyla dikkat çekti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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