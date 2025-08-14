Beşiktaş'tan İstanbulspor'a Kiralık Transfer
Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu Fahri Kerem Ay'ın 2025/26 sezonunda İstanbulspor'a kiralandığını açıkladı ve yeni kulübünde başarılar diledi.
BEŞİKTAŞ, 20 yaşındaki futbolcu Fahri Kerem Ay'ın İstanbulspor'a kiralandığını duyurdu. Fahri Kerem Ay, 2025/26 sezonunda 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'un formasını giyecek.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fahri Kerem Ay'ın 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor'la anlaşmaya varılmıştır. Fahri Kerem Ay'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor