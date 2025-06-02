Beşiktaş'tan Henry Onyekuru Transfer İddialarına Yalanlama

Beşiktaş, bir dönem Türkiye'de de forma giyen Henry Onyekuru ile ilgili transfer görüşmesine dair çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır. Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi. - İSTANBUL