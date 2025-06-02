Beşiktaş'tan Henry Onyekuru Transfer İddialarına Yalanlama

Beşiktaş'tan Henry Onyekuru Transfer İddialarına Yalanlama
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Beşiktaş, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi yaptığına dair çıkan haberleri asılsız olarak nitelendirip resmi açıklamada bulundu.

Beşiktaş, bir dönem Türkiye'de de forma giyen Henry Onyekuru ile ilgili transfer görüşmesine dair çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır. Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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