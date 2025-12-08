Haberler

Beşiktaş'tan Gaziantep FK maçının hakemlerine tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında hakem Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi. Beşiktaş, hakemlerin performansını 'rezil' olarak nitelendirirken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da cevapsız kalan sorular yöneltti.

SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından hakemleri eleştiren bir açıklama yayınladı. .

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve Kadir Sağlam'ın yönettiği maçın ardından Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva'nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir.

Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır.

Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" demişti.

Sayın Hacıosmanoğlu'na soruyoruz;

Köpeksiz köy bulanlar kim?

Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim?

"Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım" dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız?

"Gerekeni yapacağım" dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?

Hacıosmanoğlu'nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor

Alarmları kurun! Bu akşam tek başına tarih yazabilir
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor

Alarmları kurun! Bu akşam tek başına tarih yazabilir
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil

Ünlü şarkıcı, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Gündem olan iddiaya resmi yanıt

İsmi bile belliydi! İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor?
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar

2 yıldız futbolcu neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Denize ateş edip 'Ses terapisi' notuyla paylaşan şahıs için ekipler harekete geçti

Skandal "Ses terapisi" paylaşımı sonrası ekipler harekete geçti
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Adeta eridi: İşte 9 aydır cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nun son hali

İşte 9 aydır cezaevinde olan İmamoğlu'nun son hali
Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü hakemler tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
title