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Beşiktaş'tan Genç Yıldız Mustafa Erhan Hekimoğlu'na Yeni Sözleşme

Beşiktaş'tan Genç Yıldız Mustafa Erhan Hekimoğlu'na Yeni Sözleşme
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Beşiktaş, altyapısından yetişen 17 yaşındaki futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüp, genç oyuncunun gelecekte önemli katkılarda bulunacağına inanıyor.

Beşiktaş, 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz; altyapımızdan yetişen, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle takımımıza gelecekte önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı'yla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, kendisini üç sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkanımız Adalı, genç futbolcumuz Hekimoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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