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Beşiktaş'tan Galatasaray'a maç sonu bomba göndermeler

Beşiktaş'tan Galatasaray'a maç sonu bomba göndermeler
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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Derbinin galibi 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Maçın ardından siyah-beyazlılar, Galatasaray'a 'Namağlup tek şampiyon' göndermesinde bulundu. Sahaya yansıtılan yazı ve kale arkasında açılan "Namağlup tek şampiyon Beşiktaş" pankartı, siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük coşku yarattı.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Derbide kazanan, 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Maçın ardından siyah-beyazlılar, Galatasaray'a göndermede bulundu.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTILAR

Son düdüğün ardından Beşiktaş, Galatasaray'a göndermede bulundu. "Namağlup tek şampiyon" yazısı, sahaya yansıtıldı. Güney kale arkasında ise "Namağlup tek şampiyon Beşiktaş" pankartı açıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

İşte o paylaşımlar;

Beşiktaş'tan Galatasaray'a maç sonu bomba göndermeler

Beşiktaş'tan Galatasaray'a maç sonu bomba göndermeler

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

EVET FENEVRASYONLU TiNERCiLE ÖZEL KUPA 00======)

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıAlejandro Sosa:

Daha dun kendi evinde 0 - 2 Hatay spora yenilen benmiydim? bu reziller neyin sampiyonlugunu kutluyo? Galatasaray nrkadar buyuk oldugunun kanidi, kucukler yenince sampiyon gibi kutlarlar :))

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Haber Yorumlarıfeyz bozan:

değişmez gerçek

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