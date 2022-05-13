Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Alexander Sörloth transferinde mutlu son çok yakın - Haberler

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Alexander Sörloth transferinde mutlu son çok yakın

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Alexander Sörloth'u renklerine bağlamaya çok yakın. Norveçli golcünün bonservisini elinde bulunduran Alman ekibi Leipzig, 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay öneren siyah-beyazlıların teklifine sıcak bakıyor.

Beşiktaş, forvet arayışına Trabzonspor'un eski forveti Alexander Sörloth'ü de ekledi. Golcü forvet için görüşmelerini hızlandıran Siyah-Beyazlılar, kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad ile birlikte Fenerbahçe ve Marsilya'nın da ilgilendiği Norveçli golcünün transferini bir an önce bitirmek istiyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Alexander Sörloth transferinde mutlu son çok yakın

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Beşiktaş, Leipzig'e 6 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önermişti. Leipzig'in, Beşiktaş'ın teklifine oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'a davet ettiği Sörloth'un menajeri Morten Wivestad, Türkiye'ye geldi ve pazarlıklar başladı. Beşiktaş, sezon başına 2.5 milyon eurodan 3 yıllık mukavele yapmayı planlıyor. Sörloth transferinin birkaç hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Haberler.com - Spor

Alexander Sörloth, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Haberler

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