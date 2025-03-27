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Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz

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Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları derbi maçını yönetecek olan Yasin Kol hakkında çarpıcı bir paylaşım yaptı. Beşiktaş'ın paylaşımında "Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, Yasin Kol'un Göztepe ile Eyüpspor arasında oynanan maçta VAR incelemesi sırasındaki konuşmaların videosu da yer aldı.

Süper Lig devi Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek olan Yasin Kol ile ilgili bir paylaşım yaptı.

"DİL BİLMEYENLERİ GÖNDERDİNİZ"

Derbi için TFF'ye yaptığı yabancı hakem başvurusuna olumsuz yanıt alan Beşiktaş'ın paylaşımında "Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz" yer aldı.

Yapılan paylaşımda Yasin Kol'un Göztepe ile Eyüpspor arasında oynanan maçta VAR incelemesi sırasındaki konuşmaların videosu yer aldı.

Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz

Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

çene bol maşallah icraat sıfır. sanki yabancı olsa yenecek. sizi takan yok

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