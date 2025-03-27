Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz

Süper Lig devi Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek olan Yasin Kol ile ilgili bir paylaşım yaptı.

"DİL BİLMEYENLERİ GÖNDERDİNİZ"

Derbi için TFF'ye yaptığı yabancı hakem başvurusuna olumsuz yanıt alan Beşiktaş'ın paylaşımında "Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz" yer aldı.

Yapılan paylaşımda Yasin Kol'un Göztepe ile Eyüpspor arasında oynanan maçta VAR incelemesi sırasındaki konuşmaların videosu yer aldı.