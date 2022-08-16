Beşiktaş'tan Dele Alli bombası! Everton ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'yi bedelsiz kiralamak için kulübü Everton ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, bir dönem Tottenham Hotspur'da harikalar yaratan ve piyasa değeri 100 milyon eurolara kadar çıkan 26 yaşındaki İngiliz orta sahayı satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamak için son detayları görüşüyor.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş flaş bir transfer için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Everton'ın yıldız futbolcusu Dele Alli'ye imza attırmaya hazırlanıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU ÜZERİNDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Gazeteci Gökmen Özcan'ın haberine göre, Beşiktaş, Dele Alli'yi bedelsiz kiralamak için Everton ile anlaştı. Satın alma opsiyonunda son detaylar görüşülürken siya-beyazlılar rakamı olabildiğince düşük tutmaya çalışıyor. Öte yandan futbolcunun da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EUROYU GÖRDÜ

Geçen sezonun devre arasında Tottenham Hotspur'dan bedelsiz olarak Everton'a giden Dele Alli, 11 maçta süre aldı. 2018 yılında Tottenham'da piyasa değeri 100 milyon euroya kadar çıkan İngiliz orta sahanın şu anda güncel değeri 16 milyon euro