Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu
Beşiktaş Kulübü, genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transferi için görüşmelere başladığını duyurdu. Bu sezon 17 maçta oynayan Tıknaz, 1 gol kaydetti.
Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in Braga Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Bu sezon 17 maçta forma giyen genç orta saha oyuncusu, 1 gol attı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor