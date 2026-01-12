Haberler

Beşiktaş'tan ayrılan Jurasek'in yeni takımı belli oldu

Çekya ekibi Slavia Prag, 25 yaşındaki sol bek David Jurasek'i Benfica'dan transfer etti. Jurasek, kulüp ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı ve eski takımına döndüğü için mutluluğunu dile getirdi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Çek sol bek oyuncusu David Jurasek'in yeni takımı belli oldu.

JURASEK ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

Çekya ekibi Slavia Prag, eski futbolcusu David Jurasek'i transfer ettiğini duyurdu. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bekin transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve Jurasek ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

''HER ZAMAN ÖZEL BİR YER OLDU''

Kulübün sitesine konuşan Jurasek, "Slavia Prag, benim için her zaman özel bir yer oldu. Tanıdığım ortama geri döndüğüm için mutluyum ve takımla çalışmayı, stattaki atmosferi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Beşiktaş, sezon başında Benfica'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Jurasek'in sözleşmesini feshetmişti. Yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu başında Futbol A Takımı'mıza katılan profesyonel futbolcu David Jurasek'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. David Jurasek'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

