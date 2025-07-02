Beşiktaş'tan ayrılan Giovanni van Bronckhorst, dünya devine imza attı

Beşiktaş'tan ayrılan Giovanni van Bronckhorst, dünya devine imza attı
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Beşiktaş'tan ayrılan Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'da Arne Slot'un teknik ekibine dahil oldu.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, teknik ekip yapılanmasında tanıdık bir ismi kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ'TAN LIVERPOOL'A GİTTİ

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik adamlık görevini sürdüren Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'un yardımcı antrenörlük görevine getirildiği açıklandı. Hollandalı teknik adam böylece yeni sezonda teknik direktör Arne Slot'un ekibinde yer alacak.

TAFFAREL İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan Liverpool, kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Taffarel ile de yollarını ayırdı. Taffarel, futbolculuk döneminde Türkiye'de uzun yıllar Galatasaray forması giymiş ve antrenörlük kariyerinde de kulüpte kaleci antrenörlüğü görevini üstlenmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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