Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'in yeni adresi Belçika oldu! İmzalar atıldı
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu. İsmi birçok kulüp ile anılan Larin, Belçika ekibi Club Brugge ile sözleşme imzaladı.
Özellikle Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş formasıyla taraftarın gönlünü kazanan Cyle Larin, takımdan ayrıldı. Beşiktaş ile sözleşme konusunda anlaşamayan Kanadalı oyuncu Belçika ekibi Club Brugge ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
GEÇEN SEZON 9 GOLE DİREKT KATKI
Cyle Larin, geçen sezon forma giydiği 38 maçta 8 gol, 1 asistle ile oynadı. Kariyer sezonlarından biri olan 2020-2021 sezonunda ise 45 maçta 23 gol, 5 asist kaydetti.
LARİN'DEN VEDA MESAJI
Kanadalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.