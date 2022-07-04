Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'in yeni adresi Belçika oldu! İmzalar atıldı - Haberler

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Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'in yeni adresi Belçika oldu! İmzalar atıldı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu. İsmi birçok kulüp ile anılan Larin, Belçika ekibi Club Brugge ile sözleşme imzaladı.

Özellikle Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş formasıyla taraftarın gönlünü kazanan Cyle Larin, takımdan ayrıldı. Beşiktaş ile sözleşme konusunda anlaşamayan Kanadalı oyuncu Belçika ekibi Club Brugge ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GEÇEN SEZON 9 GOLE DİREKT KATKI

Cyle Larin, geçen sezon forma giydiği 38 maçta 8 gol, 1 asistle ile oynadı. Kariyer sezonlarından biri olan 2020-2021 sezonunda ise 45 maçta 23 gol, 5 asist kaydetti.

Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin yeni adresi Belçika oldu! İmzalar atıldı

LARİN'DEN VEDA MESAJI

Kanadalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Cyle Larin Beşiktaş Spor Haberler

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