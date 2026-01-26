Haberler

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonunu kullandı

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, sezon başında kiralık olarak transfer edilen Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Roma'ya 13 milyon avro ödenecek.

Beşiktaş Kulübü, sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edilen İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13 milyon avro transfer bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Abraham, siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
