Beşiktaş Tammy Abraham ile anlaştı

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Beşiktaş, İtalyan kulübü Roma'dan golcü futbolcu Tammy Abraham ile anlaşma sağlayarak İstanbul'a getirdi. Abrahama, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, oyuncunun takım için büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Tammy Abraham, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Tammy Abraham, İstanbul'a geldi. Kartal'ın İtalyan temsilcisi Roma ile görüşmelere başladığı Abraham'ı taşıyan uçak, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

İngiliz futbolcunun yanında yer alan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Abraham'ın, Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olduğunu dile getiren Kılıç, "Başkanımız, bu transfer için çok çaba harcadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Atacağıgollerle şampiyonluk yürüyüşümüze büyük katkısı olacak. En iyi ve coşkulu taraftar, bizim taraftarımız.Tammy Abraham, en iyi yıllarını bizim kulübümüzde geçirecektir. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Tammy Abraham ise Beşiktaş'a transfer olduğu için çok gururlu olduğunu aktararak, "Taraftarları burada görmekten dolayı çok mutluyum. Onların desteğini görmekten dolayı da çok mutluyum. Onlara bu sevginin karşılığını sahada göstermek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Abraham, havalimanında kendisini bekleyen siyah-beyazlı taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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