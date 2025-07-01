Beşiktaş, Tammy Abraham'ı Transfer Etti

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Beşiktaş, İngiliz futbolcu Tammy Abraham ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki forvet oyuncusu, İstanbul'a gelerek taraftarları selamladı ve mutluluğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ'ın anlaşmaya vardığı İngiliz futbolcu Tammy Abraham, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını hızlı şekilde sürdüren siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki golcü futbolcu Tammy Abraham, İstanbul'a geldi. Son olarak İtalya ekibi Roma'da forma giyen Abraham'ı taşıyan uçak, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

MURAT KILIÇ: CAMİAMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Abraham ile beraber taraftarları selamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bu transfer için yoğun çaba harcadığını dile getirerek, "Başkanımız bu transfer için çok çaba harcadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Atacağı gollerle şampiyonluk yürüyüşümüze büyük katkısı olacak. En iyi ve coşkulu taraftar bizim taraftarımız. Tammy Abraham, en iyi yıllarını bizim kulübümüzde geçirecektir. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

ABRAHAM: ONLARIN DESTEĞİNİ GÖRMEKTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

27 yaşındaki İngiliz forvet oyuncusu Tammy Abraham burada olduğu için çok mutlu olduğunu aktararak, "Taraftarları burada görmekten dolayı çok mutluyum. Onların desteğini görmekten dolayı çok mutluyum. Onlara bu sevginin karşılığını sahada göstermek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Siyah-beyazlı taraftarları selamladıktan sonra Abraham, kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Abraham, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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