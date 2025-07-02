Beşiktaş, Tammy Abraham'ı Sağlık Kontrolünden Geçirdi
Beşiktaş, İngiliz futbolcu Tammy Abraham ile transfer görüşmelerine başlarken, Abraham sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri ile birlikte çeşitli branşlarda muayene edildi.
Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı İngiliz futbolcu Tammy Abraham sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Abraham; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor